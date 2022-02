Werder Bremen und HSV patzen im Aufstiegskampf!

Marco Friedl und Romano Schmid standen wie üblich bei Werder in der Startelf. Die Bremer scheiterten bei ihren Bemühungen immer wieder an Ingolstadt-Goalie Dejan Stojanovic, in der 75. Minute rettete zudem Nico Antonitsch nach einem Schuss von Marvin Ducksch auf der Linie. Niclas Füllkrug brachte unmittelbar darauf Werder in Führung. Filip Bilbija glich für die Ingolstädter, bei denen Christian Gebauer (63.) eingewechselt wurde, in der 85. Minute aus.