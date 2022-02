„Endlich dürfen wir wieder alle Gäste begrüßen“

„Es ist schön, dass wir wieder alle unsere Gäste begrüßen dürfen“, freute sich Gastwirt Andreas Baumann vom Gasthaus Putscher in Ranshofen am Samstag. 3G statt 2G macht es möglich. Auch Ungeimpfte dürfen wieder in Lokale. Voraussetzung ist ein gültiger Test. „Unsere ungeimpften Stammgäste testen auf Teufel komm raus“, schmunzelt der Wirt. „Am Sonntag sind wir ausgebucht.“