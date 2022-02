Neuer Geldgeber bei Wacker Innsbruck präsentiert!

Fußball-Zweitligist Wacker Innsbruck ist auf der Suche nach einem neuen Geldgeber fündig geworden! Die Tiroler präsentierten am Freitag mit Thomas Kienle ihren neuen Partner und beendeten damit die zahlreichen Spekulationen in den vergangenen Wochen. Kienle ist ein aus Deutschland stammender Unternehmer aus dem Medizinsektor. Laut Vertrag werde eine erste Investitionssumme bereits in dieser Saison fließen, weitere dann in den kommenden Spielzeiten.