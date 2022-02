Spieltag #20: Prognosen vom Panther Michi Konsel

In der österreichischen Fußball-Bundesliga geht es am 20. Spieltag des Grunddurchgangs ums Eingemachte. Im Fokus steht jedoch das Spitzenspiel zwischen Salzburg und dem WAC - hier wird man sehen, ob das Champions League Spiel gegen die Bayern seine Spuren hinterlässt. Auch bei Rapid könnte der Conference League Einsatz sichtbar werden - gegen Sturm Graz müssen aber dringend Punkte her, um in der Meistergruppe zu landen. Moderator Martin Grasl und Fußball-Experte Michael Konsel nehmen die bevorstehende Runde unter die Lupe!