Schwere Nötigung: Haftstrafe für Serientäter

Zwei Monate Zusatzstrafe

Als die beiden Kollegen auf einer Tankstelle was zu trinken holen wollten, führte sie ihr Weg vorbei am Haus des besagten Mannes: „Er stand am Fenster und ich hab’ ihn geschimpft und es kann sein, dass ich gesagt habe, dass ich ihn zusammen schlagen und das Haus anzünden werde. Aber vor hatte ich es nicht.“ Das Urteil von zwei Monaten Zusatzstrafe nahm der Angeklagte an.