Große Übernahmen: Neue Levels für die Gamer

Angst vor Monopolen und Marktkonzentration

Aufgrund der Mega-Zukäufe schwirrt aber auch immer wieder Angst vor Marktkonzentration und Monopolen herum. Take Two übernahm für 12 Milliarden Dollar Browserspiel-Anbieter Zynga. Auch Sony hat sich zuletzt erweitert und Bungie („Destiny“) um 3,6 Milliarden Dollar übernommen. Analog zum Gamepass des Microsoft-Konkurrenten Xbox arbeitet auch Sony an einem Abo-System. „Solche Modelle werden immer beliebter“, so Niki Laber vom Verband für Unterhaltungssoftware. Mit einem fixen monatlichen Beitrag können Spieler auf eine Palette von Games zugreifen. Käufe innerhalb der Spiele werden generell immer häufiger, was einigen Eltern Sorgenfalten bereitet. Limits können helfen. Wegen der Altersbeschränkungen empfiehlt sich die Anwendung gemeinsamspielen.at, um den Jugendschutz einzustellen. Wollen Kinder FSK-18-Spiele einlegen, können diese erst gar nicht installiert werden.