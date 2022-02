Es kratzt an der Schnittstelle „Dritte Liga“

Die Regionalliga - die dritte Leistungsstufe - im österreichischen Fußball, ist längst zu einer Problemzone in der Ligastruktur geworden. Man erinnere sich an die vielen Ligareformen, an die Aufstiegsverweigerung vieler Klubs in die Regionalliga und von dort in die 2. Liga. Als vor zwei Jahren die lokalen Eliteligen in den Landesverbänden Vorarlberg, Tirol und Salzburg eingeführt wurden, machte der Salzburger Verband unter der Führung von Präsident Herbert Hübel schnell klar, dass man dieses Format so schnell wie möglich wieder abschaffen will.