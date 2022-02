Olympia-Held Strolz ist auch in Norwegen ein Thema

Sollte Feurstein Rang drei beim Saisonfinale in Andorra im März behaupten können, hätte er einen Fixticket für die kommende Weltcupsaison in der Tasche. Etwas, dass er auch noch für den Riesentorlauf anstrebt. „Der Abstand beträgt zwar schon über 100 Punkte, aber drei Rennen warten noch“, gibt sich der Wälder vor dem heute und morgen anstehenden „Riesen“-Doppel kämpferisch. Dass er auch in dieser Disziplin ganz weit vorne mitfahren kann, bewies er in diesem Winter bereits mit Rang drei in Zinal (Sz) und zuletzt mit der Halbzeitführung auf der Reiteralm. „Was mir in diesem extrem engen Feld noch fehlt, ist die Konstanz“, sagt Lukas.