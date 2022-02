Preis-Chaos zum Start von „Horizon Forbidden West“

Spielepreise wurden erhöht

Hintergrund der verwirrenden Preispolitik: Sony hatte zum Start seiner chronisch ausverkauften PlayStation 5 (PS5) bei den Spielen kräftig an der Preisschraube gedreht. Kosteten PlayStation-Games für die PS4 in der Regel noch 70 Euro, sind bei PS5-Spielen mittlerweile schmerzhafte 80 Euro üblich. Zum Vergleich: Am PC kosten Spiele-Neuheiten üblicherweise 60 Euro. Sony hatte die Preiserhöhung mit steigenden Entwicklungskosten begründet.