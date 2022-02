Bulle Karim Adeyemi: „Wir sind ein Klotz am Bein“

Philipp Köhn (Salzburg-Tormann): „Wir haben über 90 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht, alles reingeworfen. Am Ende ist es schwierig, gegen so eine Mannschaft das 90 Minuten lang zu verteidigen, aber wir können mit dem Ergebnis leben. Wir wollen nicht abheben oder übertreiben, es steht noch ein Rückspiel an. Wir haben vorne unsere Akzente gesetzt. Es freut mich, wenn ich den Jungs helfen kann, leider hat es für die Null nicht gereicht. Wir wussten vorher, dass da gute Chancen sind, wir wissen, was wir können und haben es vor allem in der ersten Hälfte gezeigt. Es ist alles offen im Rückspiel.“