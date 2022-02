Ab 21 Uhr LIVE: FC Salzburg gegen Bayern München

Mit höchster Energie und viel Selbstvertrauen geht Fußball-Serienmeister Salzburg am Mittwoch (21.00 Uhr/live bei sportkrone.at im Ticker) ins historische Champions-League-Heimduell mit Bayern München. Der klare Außenseiter macht sich im Achtelfinalhinspiel Hoffnungen auf den Coup gegen den sechsfachen CL-Sieger, der in der deutschen Liga zuletzt strauchelte. „Wir können ein Klotz an ihrem Bein sein“, sagte Stürmerstar Karim Adeyemi am Dienstag in einer Pressekonferenz. HIER im LIVETICKER sind Sie ab 21.00 Uhr hautnah mit dabei!