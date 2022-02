Siegesserie des VSV gerissen ++ Salzburg gewinnt

Nach acht Siegen in Folge ist die Strähne des VSV in der ICE Hockey League am Mittwoch gerissen! Gegen den HC Pustertal zogen die Kärntner zu Hause mit 2:6 den Kürzeren, sind aber weiterhin klar vor Fehervar auf Platz zwei. Spitzenreiter Salzburg fixierte mit einem 3:0-Erfolg in Bozen als erstes Team den Play-off-Platz.