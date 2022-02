Abgabe bezahlt, trotzdem kam Exekutionsschreiben

Der Tiroler (Name der Redaktion bekannt) gründete am 1. Oktober 2021 ein Unternehmen. Dennoch wurde ihm der volle Jahresbetrag der Tourismusabgabe in der Höhe von insgesamt 46 Euro in Rechnung gestellt, der am 4. November fällig war. Der Jungunternehmer tätigte diese Überweisung am 1. Dezember (sämtliche Unterlagen liegen der „Krone“ vor).