Jede dritte Gemeinde in Tirol ist überschuldet

Fatale Folgen für Sexarbeiterinnen

Debatten zum Thema Sexarbeit stehen am Sitzungstag am Donnerstag auf der Agenda. Die NEOS schlagen das Sexkaufverbot nach nordischem Modell vor. „Es unterbindet nicht die Prostitution an sich. Das erleben wir in der Pandemie. Sexarbeit wurde nur aus dem öffentlichen Raum verdrängt und damit der Sanktionierung entzogen. Das hat fatale Folgen für die Betroffenen“, sagt der Tiroler NEOS-Chef Dominik Oberhofer. Daher fordert er mehr finanzielle Mittel für Aufklärungsprogramme, einen niederschwelligen Zugang für Sexarbeitende zur Gesundheitsversorgung sowie einen unbürokratischen Zugang zu Rechtsberatungen.