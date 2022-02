Virus kürzt Landesbeitrag zu Kinderbetreuung nicht

Insgesamt zahlt Land OÖ 186 Millionen €

„Dadurch wird den Gemeinden und privaten Rechtsträgern in dieser herausfordernden Zeit auch weiterhin Finanzierungs- und Planungssicherheit geboten“, sagt Haberlander: „Auch in Zeiten der Coranakrise wird niemand in Oberösterreich alleingelassen.“ Potenziell geht es um viel Geld, denn insgesamt sind heuer für die Landesbeiträge zur Kinderbildung und -betreuung schon 186 Millionen Euro veranschlagt.