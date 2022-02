Unwetter lassen bei Versicherer die Köpfe rauchen

„Das ist eine Unwetterwarnung für“ Immer wieder wurden im Vorjahr die Oberösterreicher so oder ähnlich vor Hagel und Co. alarmiert. Leider oft vergeblich! Hagel und Co. hinterließen in einigen Regionen eine Spur der Verwüstung. Othmar Nagl, Generaldirektor der OÖ-Versicherung, wagt daher einen Vorstoß.