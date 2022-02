LIVE ab 8.15 Uhr: Teamsprint der Damen klassisch

Die Teamsprints sind die vorletzten Auftritte der österreichischen Langläufer bei den Olympischen Spielen in China, bevor es für Teresa Stadlober am Sonntag über 30 km Skating mit Massenstart geht. Die Salzburgerin tritt am Mittwoch (ab 8.15 Uhr) wie bei den Spielen 2018 in Pyeongchang (14.) im Duo mit Lisa Unterweger an. Mit dem LIVETICKER von Sportkrone.at sind Sie dabei.