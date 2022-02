2021 mehr Ehen geschlossen und weniger geschieden

In sieben Bundesländern wurde mehr geheiratet, als im Jahr davor. Den stärksten Anstieg verzeichnete Vorarlberg (plus 5,4 Prozent), gefolgt von Wien (plus 3,1 Prozent), Salzburg (plus drei Prozent) und Niederösterreich (plus 1,9 Prozent). Nur in der Steiermark (minus 1,9 Prozent) und in Kärnten (minus 0,6 Prozent) wurden weniger Eheschließungen als 2020 registriert. Verglichen mit 2019 gab es 2021 die deutlichsten Rückgänge der standesamtlichen Eheschließungen in Wien (minus 20,6 Prozent), gefolgt vom Burgenland (minus 13,4 Prozent) und der Steiermark (minus 12,8 Prozent).