Ab 10 Uhr LIVE: Überrascht die Österreich-Staffel?

Als Quartett waren die ÖSV-Skijäger zuletzt oft für Metall gut. Silber in Vancouver 2010, Bronze in Sotschi 2014, Blech in Pyeongchang 2018. Die Trend ist so gesehen fallend, doch ein fünfter Platz wäre angesichts der Saison-Ergebnisse (17, 16, 12, 9) bereits ein großer Erfolg. Das beste Ergebnis erreichte das Quartett zuletzt in Antholz in der nunmehrigen Olympia-Besetzung. Im von Norwegen angeführten Nationencup liegt Österreich aktuell auf Platz neun.