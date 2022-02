Auf den Spuren der Poplegenden ABBA in Stockholm

Die ABBA-Feierlichkeiten nehmen kein Ende. Nach dem Comeback-Album „Voyage“ und der ab Mai angekündigten „ABBAtar“-Shows in der eigens dafür gebauten „ABBA Arena“ in London, begehen Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad und Agnetha Fältskog 2022 das 50-Jahre-Jubiläum. 1972 formierten sich die vier schon vorher erfolgreichen Musikerinnen zu jener beispiellos perfekten Pop-Macht, deren Vermächtnis wohl noch bis in alle Ewigkeit andauern wird. An die großen Tage der Band erinnert auch das Spektakel „ABBAMANIA The Show“, das am 27. März in der Wiener Stadthalle zu sehen sein wird. Neben allen großen ABBA-Hits begeistern mit Saxofonist Ulf Andersson und Gitarrist Janne Schaffer auch zwei Originalmitglieder neben den grandiosen Stimmen und dem von Hauke Wendt geleiteten London Symphonic Sound Orchestra.