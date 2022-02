Workshops und Austausch für gestresste Muttis

Start am 24. Februar

Die Workshops starten am 24. Februar um 14 Uhr in der „Weiberwirtschaft“ in Stoob. In wöchentlichen Treffen bis Mitte Juli ist Raum für Austausch und Kreativität, um das Vertrauen in sich zu stärken und eigene Kompetenzen zu festigen. Die Projektkosten in Höhe von 7.000 Euro werden vom Land gefördert. Anmeldungen zum Workshop nimmt Projektleiterin Sabine Rabel telefonisch unter 0664/5303468 bzw. via Facebook: „Mama Einzigartig“ entgegen. Sämtliche Angebote sind für die Teilnehmerinnen kostenlos.