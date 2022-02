Linzer Kinder-Schwimmkurse sofort ausgebucht

Unfassbar! Wegen der Corona-Pandemie haben Linzer Eltern weiterhin nahezu keine Chance, für ihre Kinder Schwimmkurse zu bekommen. Während „Swim and Fun OÖ“ aktuell überhaupt keine Neuanmeldungen annimmt, weil man bis Sommer ausgebucht und auch die Warteliste schon elendslang ist, hatte der Verein „Nessie Wasserspaß“ für seine beliebten Baby- und Kinderschwimmkurse vergangenen Dienstag Anmeldestart. Innerhalb weniger Minuten waren die begehrten Plätze belegt. FP-Gemeinderätin und Dreifachmama Martina Tichler fordert SP-Sportreferentin Karin Hörzing zum raschen Handeln auf: „Schwimmen lernen ist für unsere Kinder lebenswichtig. Nach zwei Jahren des mehr oder weniger permanenten Lockdowns müssen wir endlich aktiv werden. Einerseits durch finanzielle Mittel, andererseits durch Unterstützung der Schwimmvereine in Form von zusätzlichen Zeiten, welche sie in den Bädern für zusätzliche Kurse nutzen können.“