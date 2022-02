Bilanz von ÖOC-Boss Stoss: „Mir lacht das Herz“

„Ich möchte von einem Erfolgs-Flow sprechen, in dem wir uns hier befinden. Die Erfolge sollen anderen erleichtern, sich nicht vor dem Siegen zu fürchten, sondern einfach das abrufen zu können, was sie draufhaben“, sagte Sieber. Österreichische Gastfreundschaft wird gelebt, es kommt im Dorf Besuch von anderen Nationen. „Wir hören aber auch die Freude von zu Hause, die ist so laut, dass sie bis zu uns herschallt. Auch in den Olympia-Zentren, die viele unserer Athleten jahrelang intensiv betreut haben.“ Es gebe in der täglichen Arbeit Herausforderungen, aber keine Klagen. „Alle Beteiligten arbeiten intensiv zusammen, Probleme zu lösen und Dinge zu ändern, die man ändern kann. Und damit zurechtzukommen, was man nicht ändern kann. Und den Fokus auf das zu richten, um was es geht, nämlich die Leistung. Der Beweis sind die tollen Ergebnisse.“