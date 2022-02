Nils van der Poel mit 10.000-m-Eisschnelllauf-Gold

Der Schwede Nils van der Poel hat am Freitag bei den Olympischen Spielen in Peking nach den 5.000 Metern überlegen auch die längste Eisschnelllauf-Distanz gewonnen! Er absolvierte die 10.000 m in 12:30,74 Minuten und verbesserte seinen eigenen Weltrekord damit um drei Sekunden.