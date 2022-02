Große Aufregung um neues Video von Formel-1-Finale

Ohne Zweifel: Es war eine der dramatischsten WM-Entscheidungen in der Formel 1 aller Zeiten! In der allerletzten Runde beim Abu-Dhabi-Rennen im Dezember überholte Red-Bull-Star Max Verstappen seinen Kontrahenten Lewis Hamilton und schnappte sich noch den WM-Titel. Die Rennleitung um Direktor Michael Masi hatte dies mit einer Safety-Car-Entscheidung ermöglicht. Was für großen Ärger bei Mercedes sorgte.