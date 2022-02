„Sieht gut aus!“ Das ist das neue Vettel-Auto

Sebastian Vettel erhofft sich vom neuen Aston Martin einen deutlichen Leistungsschub in der kommenden Formel-1-Saison. Eine Prognose wagte der viermalige Weltmeister bei der Präsentation des AMR22 am Donnerstag in Gaydon aber nicht. „Er sieht gut aus“, so Vettel, „aber zum jetzigen Zeitpunkt habe ich keine Erwartungen. Du schaust aufs Auto, aber du weißt nicht, was falsch und was richtig ist“. Sein neuer Dienstwagen ist wieder im klassischen Grün des britischen Autobauers gehalten.