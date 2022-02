„Eine Kombi-Medaille für Hannes wäre der Wahnsinn“

Am 17. Februar 1988 krönte sich der Vorarlberger Hubert Strolz zum Olympiasieger in der alpinen Kombination. 34 Jahre später ist sein Sohn bei den Spielen in Peking am Start. Im „Krone“-Interview verrät der 59-Jährige was nach dem Adelboden-Sieg von Johannes los war, was er bei dessen Peking-Nominierung fühlte und wie er die Medaillenchancen des Juniors in China einschätzt.