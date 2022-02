Seiler und Speer: Proletariat trifft Bourgeoisie

Ziemlich genau in der Mitte des Programms ist die Show an ihrem Höhepunkt angekommen. „Ala bin“, schon ohne dicken Bombast eines der stärksten Austro-Lieder der letzten Dekaden, verwandelt sich durch die Orchestrierung in ein Klangmonster mit emotionaler Wirkung. Mittendrin geht man zurück in die 70er-Jahre und bettet Georg Danzers „Ruaf mi ned au“ ein, das mit der Sopranstimme der fabelhaften Juliette Khalil im Duett mit Seiler Gänsehaut verursacht und nach kurzer Pause in ein Klassik-Solo in Form von Puccini mündet. Hier stimmen die Arrangements perfekt und fügen sich ideal ineinander ein. Das gelingt zwar oft, aber nicht immer. Songs wie „Weck mi auf“ samt großem Chor oder das Brass-verstärkte „Bonnie und Clyde“ können in ihrer Gemengelage nicht immer vollends überzeugen. Auch bei „Principessa“ fühlt es sich manchmal so an, als würden beide Parteien zwar kundig und gut, aber doch hörbar aneinander vorbeispielen. „Hödn“ hingegen bietet sich ideal für eine orchestrierte Umsetzung an, krankt aber etwas am stark hervorgekehrten Pathos.