Bronzener Greiderer: „Hatte Nahtod-Erfahrungen“

Lukas Greiderer war fix und fertig. Vor lauter Freude ebenso wie rein physisch. „Ich habe mich im Leben noch nicht so verausgabt“, jubelte der Olympia-Held nach seiner Bronze-Medaille am Mittwoch in der Nordischen Kombination. Und er ging sogar noch weiter und meinte schmunzelnd: „Ich habe echte Nahtod-Erfahrungen gehabt.“