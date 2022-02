Mädchen auf E-Scooter wurde von Bus überrollt

Was war passiert?

Die junge Mühlviertlerin wollte kurz nach 18 Uhr auf einem E-Scooter auf dem Schutzweg eine Kreuzung beim Linzer Bahnhof überqueren, ein 60-jähriger Busfahrer aus Kronstorf zur gleichen Zeit auf der ampelgeregelten Kreuzung rechts abbiegen. Der Bus kam von der Busgarage, wollte zum Bahnhofsplatz, das Mädchen dürfte stadtauswärts gefahren sein. Dann passierte der folgenschwere Unfall: Die beiden kollidierten. Der Busfahrer gab an, dass er das Mädchen nicht bemerkt habe und nur einen Anprall hinten am Bus registriert habe. Da der genaue Unfallhergang noch völlig unklar ist, ruft die Polizei Zeugen auf, sich unter …059/133-45…4800 zu melden.