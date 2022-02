Auto stand auf Rheintalautobahn in Vollbrand

Der 24-jährige Lenker war am Dienstag in der Mittagszeit auf der Rheintalautobahn A 14 in Richtung Deutschland unterwegs, als er plötzlich einen seltsamen Geruch im Wagen wahrnahm. Der Mann fuhr auf den Pannenstreifen, hielt den Wagen dort an und steig aus. Im Motorraum züngelten bereits die ersten Flammen.