Hector möchte nach Olympiasieg „ganzen Tag kotzen“

Die Schwedin Sara Hector wirkte trotz der anhaltenden Siegesserie im Riesentorlauf völlig ausgepumpt, würde trotz Olympiasieg am liebsten „den ganzen Tag kotzen“. Mit zwei Siegen in Folge war die spätere Gewinnerin als Topfavoritin Montagfrüh in den Riesentorlauf gegangen. Dieser wurde sie auch gerecht und holte sich die Goldmedaille vor Federica Brignone und Gut-Behrami.