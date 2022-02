Rettungscrews nach Lawinenabgängen im Dauereinsatz

Bereits am Vormittag war es im Montafon zu einem Zwischenfall gekommen. Zwei mit Lawinennotfallausrüstung ausgestattete Freerider waren gegen 9.45 Uhr im Gemeindegebiet von Tschagguns zu einer Variantenabfahrt im Bereich Verspala aufgebrochen. Unterhalb des Verspalakopfes fuhren sie in einem Abstand von 50 Meter in einen steilen Hang ein. Dabei löste sich einige Meter oberhalb der beiden Skifahrer ein Schneebrett. Die Wintersportler wurden in der Folge rund 70 Meter von der Lawine mitgerissen. Ein Mann wurde oberflächlich verschüttet und konnte sich selbst befreien, der andere wurde nicht verschüttet. Im Anschluss stiegen beide Personen unverletzt zu Fuß in Richtung Außergolm ab.