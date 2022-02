Dschungelcamp: Das sind die drei Finalisten

„Können nackt herumlaufen“

Das Halbfinale war eine Premiere in der Geschichte der TV-Show, die in diesem Jahr in Südafrika gefilmt wird. Zum ersten Mal saßen im Halbfinale nur noch Männer alleine im Urwald. Mit Anouschka Renzi hatte am Tag 14 die letzte Frau das Dschungelcamp verlassen.