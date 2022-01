In Gefängnis verschanzte IS-Kämpfer besiegt

Das kurdisch dominierte Militärbündnis Demokratische Kräfte Syriens (SDF) hat am Sonntag nach zehn Tagen das Ende der Kämpfe in dem von IS-Kämpfern angegriffenen Gefängnis in der Stadt Al-Hasaka verkündet. Am Mittwoch hatten die von den USA unterstützten SDF die Haftanstalt unter ihre Kontrolle gebracht (siehe Video oben), jetzt wurden auch die letzten Bereiche, in denen sich noch Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verschanzt hatten, zurückerobert.