Anna Gasser über Peking: Freiheit nur beim Boarden

Der Aufenthalt bei den Olympischen Winterspielen in Peking hat es Snowboard-Star Anna Gasser bisher nicht angetan. „Es fühlt sich komisch an. Auch, wie streng es im Hotel ist, man darf nur mit Akkreditierung aus dem Zimmer, darf das Hotelgelände nicht verlassen und nur in gewisse Busse einsteigen.“ Zustände, die nicht nur den freiheitsliebenden Freestylern missfallen. „Freiheit hat man derzeit eher nur beim Snowboarden, wenn wir Tricks und Runs machen können.“