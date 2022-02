Jetzt stocken die USA ihre Truppen in Europa auf

Noch in dieser Woche wollen die USA ihre Truppen in Europa deutlich aufstocken. Berichten zufolge möchte US-Präsident Joe Biden rund 2000 weitere Soldaten entsenden, da eine russische Invasion in der Ukraine befürchtet wird, so Beamte des Weißen Hauses. Moskau kritisierte indessen britische Diplomatie-Versuche vor Putin-Johnson-Telefonat scharf.