Murmeltier „Phil“ sagt weiterhin Winter voraus

Nach starken Schneefällen in weiten Teilen des Nordostens der USA wird es in dem Land laut Murmeltier „Phil“ noch sechs weitere Wochen Winter geben. Bei der jährlichen Zeremonie in Punxsutawney im US-Bundesstaat Pennsylvania sagte das Tier am Mittwoch im Morgengrauen anhaltend kaltes Wetter voraus. Hunderte Schaulustige skandierten angesichts der vermeintlich von dem Nagetier verfassten Prognose „noch sechs Wochen“.