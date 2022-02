Rot-weiß-rote Skisprung-Ikone lobt Ländle-Adler

Beim „Goldi-Cup“ in Tschagguns war Andreas Goldberger zwar hauptsächlich für die ganz jungen Talente da. Nebenbei erzählte er aber auch, wie früh er selber schon wusste, dass er das Skispringen zu seinem Beruf machen würde. „Ich war sieben Jahre alt“, erinnert sich der Oberösterreicher gerne, „bei uns in Waldzell hat es damals eine Schanze gegeben. Mein älterer Bruder musste dort runterspringen, als er in die Hauptschule gekommen ist - so quasi als Mutprobe. Und danach hat er geschwärmt, wie super das war und hat mich mitgenommen. Ich habe sofort gewusst, dass mir das unglaublich taugt.“ Der Rest ist Geschichte, Goldberger wurde zu einem der besten Adler überhaupt, dem Idol vieler junger Talente. Und Vorbilder brauche der Nachwuchs ganz dringend, erklärt Goldberger weiter.