Eder knöpft sich IOC vor: „Viele Fehler gemacht!“

Das Thema mit dem Müll beim Mega-Event etwa. „Wir haben einen unglaublichen Plastikverbrauch bei allen Olympischen Spielen. Das war in Korea wirklich gestört, was wir an Trinkflaschen allein nur im österreichischen Quartier verbraucht haben“, sagte Eder, der auf eine „zeitgemäßere Lösung“ in Peking hoffte. Die Plastik-(Wasser)flaschen aber sind auch 2022 ein ständiger Begleiter. „Man hat schon in Lillehammer (1994) probiert, grünere Spiele zu machen, und wenn man dann fast 30 Jahre später wieder mit einem Plastikhaufen im Zimmer da sitzt, frage ich mich schon, was da eigentlich abgeht. Da muss eine Änderung her, meiner Meinung nach.“