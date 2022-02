Doppelmord mit Revolver: Opfer lagen tot in Betten

Der jüngere Bruder und die Mutter wurden erschossen in ihren Betten in den jeweiligen Schlafzimmern gefunden. Sie könnten im Schlaf getötet worden sein. „Es gibt keine Spuren eines Kampfes, es deutet also darauf hin, dass die Opfer im Schlaf überrascht wurden“, so Fritz Grundnig von der Landespolizeidirektion Steiermark. Der mutmaßliche Schütze wurde am Küchentisch sitzend entdeckt, er hatte sich selbst erschossen. Die Tatwaffe, ein Revolver, wurde sichergestellt.