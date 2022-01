Kraft springt bei norwegischem Sieg in die Top-Ten

Kraft lag nach einem Sprung auf 129,5 Meter zur Pause auf Rang 14 und damit im Mittelfeld. Mit einem 149-Meter-Satz erinnerte er dann allerdings an seine besten Zeiten, nur Kobayashi war mit 152 Metern weiter als der 28-jährige Salzburger. Nach einem Zwischentief scheint er rechtzeitig vor den Titelkämpfen in Peking zu seiner Form gefunden zu haben. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Wettkampf, habe umgesetzt, was ich in den Trainings schon ein paar Mal gezeigt habe. Ich habe es cool in den Wettkampf rübergebracht, vor allem im zweiten Durchgang“, resümierte Kraft. Da stand ihm auch das „nötige Windglück“ zur Seite.