Bauboom südlich von Graz versiegelt viele Böden

Von Rufen nach Baustopps hält Komericky wenig: „Das gibt es in dem Sinn nicht, so einfach ist das rechtlich nicht. Als Bürgermeister habe ich mich an Gesetze zu halten.“ Er versuche bei bestehenden Widmungen das Beste für den Ort auszuverhandeln, betont zugleich aber mit Nachdruck: „Wir haben gerade eine Revision des Flächenwidmungsplans laufen und sind uns parteiübergreifend einig, dass es in naher Zukunft keine Umwidmungen von Freiflächen zu Bauland mehr geben wird.“