Graz: Wirbel um Verbauung des „Styria Parks“

190 neue Wohnungen

Jetzt bewahrheitet sich, was Kritiker schon damals befürchtet haben: Auf der Freifläche werden neue Wohnungen gebaut. Die Bagger sind schon angerollt, ab nächster Woche wird gebaut. In drei Häusern sollen 190 Wohnungen entstehen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass die „Bauwut“ in Graz eines der beherrschenden Themen im Wahlkampf war, kritisiert Bürgermeisterin Elke Kahr die Baupläne scharf: „Hätte man den Grünraum im bevölkerungsreichsten Bezirk der Stadt ernsthaft sichern wollen, hätte die Stadt Graz vor Jahren Vorsorge treffen können, als ihr das Grundstück noch gehört hat.“ Stattdessen habe man einen hohen Pachtzins bezahlt für einen Park, der jetzt eingestampft werde.