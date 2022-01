UVP-Skandal: Zweiter Anlauf für U-Ausschuss

Einmal mehr fordern die Grünen daher am Samstag die Aufklärung des Skandals in einem Untersuchungsausschuss. Lambert Schönleitner: „Der kann effizient in wenigen Sitzungen Licht in die Sache bringen. Es geht darum, wesentliche Zeugen zu hören, um die nötige Transparenz herzustellen und das System zu durchleuchten.“