Erstmals Herzklappe am wachen Patienten ersetzt

„Vorher blieb mir bei Anstrengung die Luft weg, jetzt geht es mir wieder sehr gut“, kann ein 81-jähriger Welser nach einer Premieren-Operation im Welser Spital sein Leben wieder in vollen Zügen genießen. Erstmals wurde eine Herzklappe am wachen Patienten ersetzt. Für die Operation war nur eine örtliche Betäubung notwendig, und der 81-jährige konnte bereits am nächsten Tag selbstständig auf die Normalstation wechseln.