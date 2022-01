Drohbrief an Volksschule: Mädchen-Duo entlarvt

„Die Jugendlichen hatten vor, zum Spaß bei einer beliebigen Schule in Innsbruck einen Feueralarm auszulösen. Bei einer Suche im Internet stießen sie auf die Schule in der Angerzellgasse in Innsbruck. Da sich in der Schule erwachsene Personen befanden, nahmen sie aber Abstand von ihrem Vorhaben. Sie hinterließen stattdessen ein Drohschreiben in einem Briefkasten, welches dann in der Folge zu dem Polizeieinsatz führte“, heißt es vonseiten der Ermittler.