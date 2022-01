Neuer Story-Trailer zu „Legacy of the Sith“

Publisher Lucasfilm Games und Entwickler BioWare haben einen neuen Trailer zur am 15. Februar erscheinenden „Star Wars: The Old Republic“-Erweiterung „Legacy of the Sith“ veröffentlicht, welche die Ende 2011 begonnene Geschichte fortsetzt. Spieler müssen darin die geheimnisvollen Pläne des abtrünnigen Sith Darth Malgus aufdecken, der seit seiner Einführung in das legendäre Mehrspieler-Online-Rollenspiel eine ständige Bedrohung für die Galaxis darstellt.