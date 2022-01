Vienna Capitals legen Berufung gegen 0:5 ein

Die Vienna Capitals haben gegen die von der Liga verhängte 0:5-Niederlage gegen den VSV am Grünen Tisch fristgerecht Berufung eingelegt. Dies bestätigte der Club der ICE Hockey League am Donnerstag. Die Liga muss den Einspruch nun behandeln. Wie die Wiener anmerkten, stehen für sie zwei Varianten zur Auswahl: Entweder wird das Spiel neu angesetzt oder nicht ausgetragen. Im zweiten Fall würde das Match in der Tabelle nicht gewertet werden.