Kilokampf: Fitness-Tipps für dicke Haustiere

Experten schlagen Alarm: Übergewicht bei Hunden und Katzen nimmt zu. Laut einer Studie der Tierschutzombudsstelle und der Landesstelle Wien der Österreichischen Tierärztekammer leidet in Wien jedes fünfte Haustier an Fettleibigkeit. Manche Besitzer können ihrem Liebling keinen Wunsch abschlagen und glauben, dass es für jeden treuen Blick ein Leckerli oder Futter in Überfluss geben sollte.